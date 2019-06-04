納指陷入技術性調整！Apple急挫逾2%

美股三大指數周一反覆受壓，以科技股為主的納指跌勢尤甚，該指數已經自高位回落逾一成，陷入技術性調整。



道指表現反覆，至中段再現跌勢，報24,746點，跌69點；標指現報2,735點，跌16點；納指跌幅最大，報7,320點，跌131點。



大型科技股全線受壓，有指美國司法部正計劃對Alphabet旗下Google及Facebook展開反壟斷調查，拖累股價分別下挫7.06%和8.72%。



此外，蘋果公司(Apple Inc.)同樣被指是美國司法部調查對象之一，股價急跌逾2%，報171.43美元。Apple周一舉行開發者大會，發布了iOS 13系統及多項新技術。



經濟數據欠佳也拖累了美股周一跌勢。美國5月ISM製造業PMI報52.1，遠差過市場預期的53，同時低於4月的52.8，再創2016年10月以來新低。



事實上，早前較小型的5月Markit製造業PMI終值亦僅為50.5，創2009年9月以來最低，當中，新訂單指數更自2009年8月以來，首次陷入萎縮。



Markit經濟學家威廉姆森表示，美國製造業5月經歷了10年以來最艱難的一個月，整體PMI降至全球2009年金融危機最嚴重時期以來的最低水平。新訂單以2009年以來從未見過的速度下降，導致愈來愈多的公司削減生產和裁員。



此前，多家投行包括摩根大通、摩根士丹利、高盛及花旗等，已相繼下調美國經濟增長預期。其中，摩根大通和摩根士丹利皆認為，由於目前中美態度強硬，料雙方在6月28至29日二十國集團(G20)領導人峰會上難有成果。



高盛指出，目前美國對中國餘下逾3,000億美元貨品徵收10%關稅的可能性高達60%，大幅高於之前估計的40%。一旦發生，摩根士丹利估計，全球經濟最快在9個月後開始衰退。



值得留意的是，經濟衰退迹象愈來愈明顯！美國3個月期國債孳息率相對10年期的「倒掛」程度已升至0.278厘，再創2007年5月以來最勁，這預示經濟將會在未來數季內衰退的機會逾30%，一旦「倒掛」程度達0.5厘，衰退機會就會超過40%。

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