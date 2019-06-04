貿戰效應？日圓黃金齊創新高！專家料仲有得升...

憂慮貿易戰衝擊全球經濟，市場避險情緒高漲，加上美國減息預期升溫，削弱美元資產吸引力，避險資金湧往日圓及黃金。日圓周一(3日)再升0.2%，兌每美元高見108.07的6個月新高，每百日圓高見7.254港元；現貨金亦漲1.02%，至每安士1,318.82美元，創兩個月新高。由於貿易衝突可能持續一段時間，不少市場人士看好日圓和黃金可進一步上升。

事實上，隨着國際貿易緊張關係升級，單是5月份，日圓和黃金已分別累漲2.81%和1.71%。



渣打分析員日前表示，若中美貿易戰全面爆發，避險貨幣將受惠，日圓兌每美元或升至100水平。野村綜合研究所主管經濟學家木內登英早於4月份更曾預期，若日美貿易談判進展不順利且經濟滑坡，日圓兌每美元匯價今年內恐直撲90關，即每百日圓兌港元會漲至8.66。



不過，Ueda Harlow外匯孖展交易主管山內俊哉認為，當日圓兌每美元升至108或以上，預料日本投資者會吸納美元，因而限制日圓升勢，但若本周出爐的經濟數據包括美國製造業數據失色，日圓兌每美元可能升至106.5水平。



艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁亦預計，若貿戰情況急轉直下，日圓兌美元最快月內會衝上去年初高位104.50，若一旦升穿此水平，日圓將更「有排升」。不過若市場只是維持目前悲觀情緒，估計日圓要到7月才會觸及該104水平；而若後市為「慢熊」，則日圓會遲至今年下半年才會升至該水平。



他建議短期要到日本旅遊的港人，現時也宜暢定Yen。想短炒的投資者，他建議可考慮交叉盤，因美元近期也受避險資金買入，只買日圓升幅，及不上「買入日圓、沽空歐元/英鎊/商品貨幣」等交叉盤。



惟FSM(香港)總經理黃展威卻提醒，利差交易多牽涉日圓買賣，所以當市況轉勢時，一般有較多資金停泊日圓，令日圓炒上。然而日本經濟沒有實質支撐，認為日圓兌美元短期難升穿107水平。



●專家：短炒期貨買金條

除了日圓受注目外，黃金作為避險資產近期亦被看好。研究機構Commtrendz認為，金價短期內有可能重上每安士1,350至1,360美元。英皇期貨營業部總裁葉佩蘭同樣預期金價短線有望升至每安士1,350美元，因最近金價多番破位，且6月份黃金ETF出現資金淨流入。她建議投資者可考慮短炒期金，或買金條作長線投資。



但盧楚仁認為，日圓比黃金更值博，皆因若中美貿易戰繼續惡化，基本金屬和商品價格會被拖累，連帶黃金也會受影響。



至於同屬傳統避險貨幣的美元，今回卻相對失色。艾德證券期貨董事總經理陳健豪解釋，皆因美國位於貿易戰的風眼，投資者擔心美國經濟轉差，預計美元會繼續「有波幅、無升幅」，美匯指數將徘徊95至98.3水平，所以不建議追入美元。



●減息預期升溫 美元軟

美元偏軟，澳元周一最多升0.37%，至69.64美仙。亞洲貨幣普遍做好，韓圜兌每美元收報1,182.16，升0.73%，印度盧比和菲律賓披索分別最多升0.73%和0.57%。



美元未有受到避險需求支持，另一個原因是美國聯儲局減息預期升溫。利率期貨顯示，聯儲局九月底前很大機會減息。摩根大通現時預期聯儲局今年會減息兩次，有別於原本估計美息會維持不變直至明年底的預測。券商Evercore更將聯儲局9月起減息三次視為基本預測，相關機會率上調至55至60%。



●大行估美債息見1.75厘

聯儲局可能減息，利好美債前景。摩通將與債價走勢背馳的十年期美債孳息年底預測，由原本的2.45厘削至1.75厘。十年期美債孳息周一跌見2.0693厘，再創2017年9月以來新低。



與此同時，多地央行均面對減息壓力，澳洲和印度央行本周均料會宣布減息。

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