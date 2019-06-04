雅高擬購多項上海物業及碳酸鈣產銷業務

雅高控股(03313)公布，訂立多項諒解備忘錄，以收購多項內地物業，以及KALONG集團股權。收購代價預期將以配發及發行新股份方式償付，發行價將為每股0.81港元。



擬收購的內地物業位於上海，包括盧灣區淮海中路的住宅連車位；浦東新區濰坊西路2弄7號28層3201室住宅連車位；新華路1號2座101室住宅連車位；新華路1號2座102室住宅；黃浦區中山南路566弄5號1002室住宅；以及花木路1883弄271號住宅。



另外，透過KALONG的潛在收購，將購入江西科越及東江銅業全部股權。江西科越主要從事製造及銷售碳酸鈣。東江銅業持有KALONG項目集團的若干營運資產。



完成潛在收購事項後，公司董事會擬出租上述上海物業，將提供未來穩定收入。潛在收購KALONG集團乃集團鞏固及透過擴大整體範圍，由石材開採延伸至石材應用，進一步拓展現有業務分部的可行商機。



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