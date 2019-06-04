【市前重點睇】納指挫1.6%　金價續升

●美匯指數跌至97.1水平，離岸人民幣(CNH)升至6.9175，港匯見7.8364，圓匯漲至108.05，歐元報1.1245，英鎊見1.2662。金價續抽升至1,326美元。布油企61美元關，紐油徘徊53美元水平。道指期貨升逾40點。



●聖路易斯聯儲銀行行長布拉德稱，聯儲局很快有減息理據，去刺激通脹。有關言論令市場對減息預期升溫，今年12月減息可能性高達98%。



●高盛指出，目前美國對中國餘下逾3,000億美元貨品徵收10%關稅的可能性高達60%，大幅高於之前估計的40%。



●有指美國司法部正計劃對谷歌及Facebook(fb)展開反壟斷調查，谷歌母公司Alphabet收市挫6.12%；fb則跌7.51%。



●蘋果公司同樣被指是美國司法部調查對象之一，股價收跌1.01%，報173.3美元。Apple周一(3日)舉行開發者大會，發布iOS 13系統及多項新技術。https://bit.ly/2WGzYaA



●美國5月ISM製造業PMI報52.1，遠差過市場預期的53，同時低於4月的52.8，再創2016年10月以來新低。



●美國5月Markit製造業PMI終值僅為50.5，創2009年9月以來最低，當中新訂單指數更自2009年8月以來，首次陷入萎縮。



●道指收報24,819點，升4點或0.02%；標指收報2,744點，跌7點或0.28%；納指收報7,333點，跌120點或1.61%，自高位回落逾一成，陷入技術性調整。 https://bit.ly/2EQxFYh



●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報26,999點，升106點。



●美國3個月期國債孳息率相對10年期的「倒掛」程度已升至0.278厘，幅度再創2007年5月以來最大，預示經濟將會在未來數季內衰退的機會逾30%。10年期國債孳息率收報2.0710厘，下跌5.36點子。



●紐約期油收報每桶53.25美元，跌0.25美元或0.47%，創近4個月收市新低；布蘭特期油收報每桶61.28美元，跌0.71美元或1.15%。



●紐約期金收報每安士1,327.9美元，升16.8美元或1.3%，連升4日，創自2月26日以來收市新高。



●英國富時100指數收報7,184點，升23點或0.32%；法國CAC指數收報5,241點，升33點或0.65%；德國DAX指數收報11,792點，升65點或0.56%。



●8間虛擬銀行料5年後僅賺54億元。https://bit.ly/2QEHkWq



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：貿戰升溫避險 首選日圓黃金

https://bit.ly/2Km5bt3



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

