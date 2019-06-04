【股民熱話】散戶心目中的真正股王並非騰訊　而係…

講起「股王」，大家都想起騰訊控股(00700)。只可惜，隨着內地加強對網絡遊戲的規管，以及中美貿易戰演變成科技戰，未來騰訊的發展並非坦途。雖然以市值和股價價位計，仍不失其「股王」的地位，但股價表現好明顯已風光不再。



不過，港股原來有另一隻優質股，以股價表現和散戶人氣角度睇，可以堪稱「新股王」，佢就係香港人熟知的領展房產基金(00823)。



領展主要從事經營公屋商場及停車場，近年更將戰線伸延至中國內地。說其已成為「新股王」，至少有三大理由。



首先，基金單位價格方面，領展2017年股價升43%、2018年升9%、2019年至今升20%。基本上，呢兩年幾就係揸住呢隻房託基金，期間表現基本上唔差得過騰訊，但呢一刻騰訊股價已較高位累跌三成，而領展仍處於歷史高位區域。



其次是，分派方面，2017年度(3月底止)領展派發股息每股2.2841元、2018年度派每股2.4978元，2019年度派息每股2.7117元，過去三個財政年度派息率平均有2.66厘。雖然單計息率不算特別高，但回報好過港元定存，亦好過做人民幣定存賺息蝕價，更好過高息內銀股及國際金融股滙豐控股(00005)賺息但狂蝕價。要知道，領展不但過去三年平均息率有2.66厘，股價自17年以來累升幅度最多達95%，坐着呢隻房託基金，名副其實是財息兼收！更何況如今美息趨跌，領展派息年年有得加，一啲唔失禮！



第三，前景方面，如今中美大打貿易戰，並正朝經濟戰的方向發展。領展業務亦不無風險，如本地勞工成本上升，以及經濟差影響消費意欲，但這些是整個行業都要面對的問題。



領展主營業務既集中在香港，亦有獨特的市場，就係公屋市場，主打民生需要，而並非奢侈品等高檔消費群。要知道，若然經濟進入逆境，政府一般會加大補助措施，助民紓困，來自基層社會的公屋居民會是較受保障的一群，在經濟差的時候，反而消費的波動性會較中高產的波幅為細。加之，政府在積極興建公屋，領展的發展模式，可以話長做長有。所以，從業務發展角度睇，領展受貿易戰的影響不太大。



再講，領展將於今個財政年度，在市場回購6,000萬個基金單位，數量按年增五成，將為基金單位價格帶來有力支持。此外，今年旗下合資商廈項目將有收益入帳，加上珠三角地區交通網絡日益完善，多了汽車來往香港與內地，車位有價有市。坐擁逾300億元市值車位的領展，可謂車位收租王，貿易戰風暴對其影響不大。



如果你是公屋居民，會後悔一直忍受領展商場加租仍要日日幫襯，卻沒有及早買領展做對沖；如果你是物業投資者，也許會感到未來物業升值的潛力及防守性，皆不及領展；如果你是股票投資者，相信也在等候跌市加注領展的機會，偏偏至今其跌幅有限。



看來，今年領展基金單位價格仍有機會再一年跑贏大市！



東方產經專欄作者帥哥



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