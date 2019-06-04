大連港H股獲每股1.0127元提全購　今復牌

大連港(02880)與布羅德福國際聯合公布，遼寧省國資委及布羅德福附屬公司招商局遼寧訂立股權轉讓協議，遼寧省國資委向招商局遼寧轉讓於遼寧港口集團的1.1%股權。完成後，招商局遼寧將成為遼寧港口集團合共51%股權的已登記擁有人，並將透過遼寧港口集團(目前持有公司已發行股本約47.31%)取得公司的間接控制權。



布羅德福透過招商局港口控股(其為招商局港口集團之合併附屬公司，布羅德福的間接附屬公司)的附屬間接持有公司已發行股本總額約21.05%。



預期於交割後，遼寧省國資委將以零對價，分別向大連市國資委及營口市國資委轉讓其於遼寧港口集團的36.34%及2.66%股權。待完成後，布羅德福將進行可能H股要約，H股要約價為每股1.0127港元。



布羅德福國際由招商局(香港)直接全資擁有，以及由招商局集團最終全資擁有。



公司已申請H股自6月4日上午9時正起在聯交所恢復買賣。



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