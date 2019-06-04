【即市分析】港股再醞釀利淡信號　短線策略係…

東方產經專欄作家HS哥：中國上周起正式對美國實施反制措施，同日發表白皮書，強硬回應美方打響的貿易戰。市場觀望氣氛濃厚，港股「六絕月」開局反覆偏軟。



消息方面，暫時困擾大市的中美貿易關係未有緩和迹象，相信在月底兩國元首可能見面之前，大市反覆向下之勢料難以扭轉。資金繼續流入具防守力的強勢股份，如粵海投資(00270)、維他奶(00345)和碧桂園服務(06098)昨日齊齊破頂。板塊方面，不妨留意受惠內地即將發放5G牌照消息帶動的中資電訊股，以及受惠國策支持的乳品股。



走勢上，恒指自5月以來呈浸浸落格局，期間未曾出現一次似樣的反彈。現時20日線處於27,882點，與250日線約27,813線僅數十點距離，一旦跌穿，技術又再來個「死亡交叉」利淡信號，後市難以樂觀。正所謂跌市莫估底，暫不宜貿然入市博反彈，一動不如一靜，耐心等候更有把握的入市點來臨。

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