港股受制二萬七　騰訊領跌　賭股續挫

港股受制二萬七阻力，恒生指數高開百點即回吐，曾倒跌157點，低見26,736點。國企指數跌70點，主板成交250億港元。



連升3日的騰訊受美國科網股大跌拖累，曾跌1.8%，低見327.4元。其他重磅股個別發展，中國移動跌1%；中國平安及建設銀行跌0.8%；友邦保險及滙豐控股逆市靠穩，升0.3%及0.6%。



醫藥及手機設備等熱炒股沽壓重，石藥集團跌3%，是表現最差藍籌；中國生物製藥跌2.7%。舜宇光學及瑞聲科技跌1.8%及1.4%。



濠賭股跌勢未止，金沙中國再跌近3%；新濠國際跌3.4%；永利澳門及澳博跌2.3%；美高梅中國跌近1%。





【09:20】友邦反彈1% 騰訊偏軟

美國減息預期升溫，港股開市升100點，恒生指數報26,994點；國企指數高開18點，報10,449點。



連跌4日的友邦保險反彈1.3%；滙豐控股高開0.8%；中國移動及香港交易所高開1.1%，合共貢獻恒指81點。



美國科網股急挫，昨日逆市做好的騰訊低開0.2%報333港元。手機設備股下跌，舜宇光學及瑞聲科技低開0.6%及0.1%。



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