青衣宏福花園海景戶賣1020萬 料創夾屋新高
2019年06月04日 09:54
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資助房屋再錄破千萬港元買賣。中原陳輝麟稱，青衣夾屋宏福花園2座中層A室，實用面積712方呎，三房一套間隔，望海景，前日早上才開價1,000萬港元放盤，昨晚反價20萬元售出，成交價1,020萬元，創屋苑做價新高，呎價14,326元。
原業主於2007年3月以281.8萬元購入，持貨12年帳面賺738.2萬元。
據了解，上述成交料為全港夾屋做價新高，打破上月同屋苑售1,000萬元的紀錄。而旺角居屋富榮花園，曾分別錄1,065萬及1,030萬元的已補價自由市場成交，為首個破千萬的資助房屋項目。
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