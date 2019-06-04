【即市分析】中國5G股能殺出血路嗎？

東方產經專欄作者司慕渢：5月以來，中美貿易戰一直由美國總統特朗普唱獨腳戲。可踏6月，情況有變。先是6月1日起中國如期對600億美元美國商品加徵關稅，繼而是中國發表「關於中美經貿磋商中方立場」白皮書申明立場。顯然，事已至此，只有做好長期作戰的準備。



另一方面，中國繼續在振興經濟方面下功夫。除了減稅降費之外，外界一直認為美國制裁華為，將會阻礙今年中國推動5G商業化的進度。可昨日傳來的消息是，工信部將於近期發放5G商用牌照，消息即時刺激5G概念股表現。中興通訊(00763)昨日升8%、京信通信(02342)升10%、中國通信服務(00552)、中國鐵塔(00788)、中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)升幅介乎2至5%。



到底中國5G發展是否真的不受華為事件影響，可以繼續如期在年內推動發展，一切還須等着瞧。惟業界的消息是，中國的目標是在今年10月推出5G服務，首階段會有40個城市獲5G網絡覆蓋，估計三大電訊商將部署興建多達5萬個基站，顯見呢個項目資本投入規模龐大，若如期推展，將可為經濟注入動力。



事實上，5G網絡之所如此重要，不能因外部壓力而暫停，主要是此網絡除可應用於通訊之外，還將與其他產業結果，改變自動駕駛、智能城市、虛擬實境、物聯網等相關技術。可以說，誰能取得5G制式發展主導權，誰就能得天下。過去歐洲主導2G及3G、美國主導4G，都是好例子。



依目前的發展，在美國的打壓之下，中國大條道理發展本國的規格標準，即最終5G好可能會有兩種不相容的系統。中國的5G系統以性價比取勝，從早前馬來西亞元首公開表示，會盡可能使用華為技術，可見一斑。若未來新興國家都採用中國的技術，這場科技戰，中國並非沒打勝仗的把握。這一方面反映科技戰不可能在短期內就有結果；另一方面，亦反映中國會不惜一切代價，確保推動5G網絡應用和發展領先全球。



如是者，大家覺得中國5G概念有冇得炒？無可否認，這會是一個長炒長有的概念。不過，大家亦要有心理準備，來自美國的針對會陸續有來。商場上本就以利行先，更何況如今關乎國家利益。故此，可以肯定，5G概念股的發展不會一帆風順，策略只宜在低迷的時候收集，在人氣轉熱時便分注減持鎖定利潤。



本來，中興是不俗的選擇，可經歷過早前美國的制裁，不排除慣常「出爾反爾」的美國又會盯着中興而來，所以呢隻係高回報但高風險之選，唔想冒咁大風險，就另作他選。



至於中國鐵塔，無可否認2元樓上估值吸引力略遜，只是價位啱炒家胃口，短炒並無不可。三大電訊商未來5G資本性投入開支勁，無論是短炒抑或中長線投資，呢一刻都絕對唔係首選之列。



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