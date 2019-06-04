巴菲特午餐買家身份曝光！中國九十後逾3500萬投得

股神巴菲年度特慈善午餐拍賣終有結果，今次的成交價為456.78萬美元(約3,564萬港元)，再創歷史新高，買家身份亦告曝光。外電報道，虛擬貨幣波場(Tronix)創辦人孫宇晨(Justin Sun)以天價取得與股神共進午餐的機會。



巴菲特透過助手發電郵指，很高興孫宇晨贏得了午餐拍賣，期待與他及其朋友見面，預期將會相談甚歡，慈善機構Glide Foundation將利用他的捐贈幫助成千上萬的人。



孫宇晨表示，午餐時間和地點尚未確定。



活動已經是第20屆，中標者可攜帶最多7名朋友與巴菲特共進午餐，而按照過往慣例，午餐通常在美國紐約的Smith & Wollensky進行。拍賣所得全數會捐給Glide幫助三藩市地區的窮人及無家可歸者。



28歲的孫宇晨為虛擬貨幣業界的知名人士，他在2017年推出Tronix，又稱波場、TRON或TRX幣。據CoinMarketCap資料，TRX幣總市值逾22.4億美元，是目前全球第12大加密貨幣。



不過，巴菲特至今未有涉足虛擬貨幣，過往更曾指加密貨幣沒有產生任何價值。而股神的投資夥伴芒格亦曾批評比特幣為「毒藥」。



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