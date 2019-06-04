【瑞銀推介】騰訊及中移齊跌1%　購沽證選取

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：中美貿易戰陰霾漫延全球，美國道指期貨在香港交易時段持續向下，港股亦窄幅上落，不過因得到重磅股騰訊及中移支持，指數得以守在26,700點之上。



騰訊股價由5月初至今，已累跌超過15%，而本年至今的累計升幅只剩餘8%左右。如投資者看好騰訊，可留意騰訊控股認購(19131)，行使價355.2元，19年8月到期，有效槓桿約11倍。相反，如投資者看淡騰訊，可留意騰訊控股認沽(21630)，行使價280.88元，19年9月到期，有效槓桿約8.7倍。



中移曾挑戰71港元，但比較3月業績前的高位87.7元水平仍低20%，大市氣氛不佳，資金流向防守性股份，投資者可留意中移能否重見起色。如投資者看好中移，可留意中國移動認購(18455)，行使價80.04元，19年10月到期，有效槓桿約13倍。



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