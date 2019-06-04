【瑞通推介】小米及美團牛購證剖析

瑞通認股證牛熊證銷售部：道指隔晚曾跌134點，尾市轉升，收報24,819點，升4點，納指捱沽收跌1.6%。恒指今早先升後回，26,900點得而復失。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近4,200萬港元(下同)；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入約1.1億元，反映投資者對後市好淡分歧。



據聯交所披露權益顯示，長和聯席董事總經理霍建寧在上周一起連續3日入市增持長和股份，共涉資約2,590萬元。長和非執董李業廣亦於上周三增持10萬股長和股份。



另有報道指，長和持有60.2%股權的和黃中國醫藥科技，擬尋求在今周進行港交所上市聆訊。長和股價上周於73元水平觸底後，連升兩日，昨逆市漲1.28%至75元，收復10天線，今早繼續靠穩，徘徊於75元。昨有約2萬元淨流入其好倉，5日累計淨流出逾70萬元。



小米集團昨曾低見8.92元，創上市低位，收市報9.09元，急挫逾半成。集團公布昨日在公開市場回購股份，平均價約9.0492元，涉資近1億元。另此前，小米董事長雷軍獲公司早期投資者順為資本轉贈7,909.8萬股小米股份。小米股價今早稍作反彈，重上9.1元，暫時結束4日跌勢，後市觀望進一步反彈的機會。昨有逾810萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄逾70萬元淨流出。



另一隻同股不同權股份美團點評近期於高位橫行待變，連日收於60元之上，但成交開始縮減。股份今早顯著受壓，逆市跌逾2%，失守59元及20天線。昨有逾40萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄9萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購(18664)，行使價28,600點，2019年9月到期，實際槓桿16.4倍。



恒指貼價、中短期沽(19365)，行使價26,400點，2019年9月到期，實際槓桿10.5倍。



小米價外、中年期購(19275)，行使價10.68元，2019年12月到期，實際槓桿5倍。



美團價外、中年期購(29719)，行使價70元，2019年12月到期，實際槓桿4.5倍。



美團貼價、中短期購(15556)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿5.1倍。



長和輕微價外、中短期購(18068)，行使價82元，2019年11月到期，實際槓桿10.1倍。



騰訊輕微價外、中短期購(19481)，行使價356元，2019年9月到期，實際槓桿8.2倍。



騰訊輕微價外、中短期沽(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(64272)，收回價26,200點，槓桿比率37.8倍。



恒指N類熊證(65014)，收回價27,580點，槓桿比率25.8倍。



小米牛證(59283)，收回價8.81元，槓桿比率8.8倍。



美團牛證(59429)，收回價54.8元，槓桿比率8.3倍。



長和牛證(64861)，收回價70.5元，槓桿比率9.4倍。



長和熊證(58822)，收回價86.8元，槓桿比率4.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

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