又話避險恩物？比特幣失守8千美元關

虛擬貨幣比特幣近期大上大落，雖然有分析指它為避險恩物，不過，日圓和金價周二(4日)飆升之際，比特幣走勢卻背馳，日內曾失守8,000美元關口，為5月26日以來首次。



據CrypoCampare顯示，比特幣於約兩小時內一度急挫近700美元，低見7,749美元；最新跌7.79%，報7,999美元。回顧上月底，比特幣一度升破9,000美元，表現為今年以來最強。Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz早前樂觀預測，比特幣短期內將於7,000至10,000美元區間波動，並相信市場動力足以維持漲勢。



其他虛擬貨幣表現偏軟，以太幣及萊特幣最新分別跌8%及9%。

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