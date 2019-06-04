【專家樓評】黃漢成：靠「養舖」發達已過時？

大型環球快餐連鎖店麥當勞近日放售旗下6個舖位，市值逾15億港元，麥當勞在港擁有多個舖位，不少都座落於黃金地段，既有自用亦有出租予其他商戶，多年來舖位不斷升值，以是次放售之尖沙咀星光行地下舖位為例，30年前購入價約6,600萬元，現市值已達約10億元，升值了十多倍，可見賣磚頭比賣漢堡包本業獲利更為可觀。



其實香港有不少資深投資者，都是以經營生意去養活自己投資的舖位，而許多連鎖食肆或商店，亦喜歡自置舖位，自用之餘亦當作物業投資。不過，世界每天在變，凡事總不能一本通書睇到老，成功模式亦不能百份百照辦煮碗，香港舖位近年已升值不少，加上網購盛行，衝擊實體店的生意，想自置舖位經營生意，就要多下功夫，了解市場情況，這樣才能找到適合發展生意兼具投資價值的優質舖位。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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