【即市分析】乳品股獲國策眷顧　首選…

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰持續升級，內地經濟面對下行風險，資金押注內地未來或加大促進內需，故見食品類股份在今次跌市中仍能保持硬淨。另外，內地近日發布支持乳品行業國策，相關股份值得望多兩眼。(乳品股板塊表現：https://bit.ly/2HfTW4v )



內地七部委日前印發《國產嬰幼兒配方乳粉提升行動方案》，目標是讓國產奶粉產量穩步增加，力爭自給水平穩定在60%以上；要求進一步強化標準規範、科技創新、執法監督和市場培育，全面提升國產嬰幼兒配方奶粉的品質、競爭力和美譽度。



在港股市場上市的乳品股中，較廣為人知的股份為龍頭之一的蒙牛乳業(02319)，集團去年多賺48.6%至30.43億元人民幣，整體毛利率按年升2.2個百分點至37.4%。盈利表現出色，加上中長線受惠國策扶持，值得趁低吸納。



該股3月以來主要在28至31元之間高位整固，近日回調至上落區間底部，短線若守穩其上，後市有望再試高位，不妨伺機跟進，28元支持不宜有失。

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