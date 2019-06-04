【午市重點睇】油價續受壓　圓匯企108.01

●美匯指數在亞洲市續企97.1；圓匯報108.01；歐元兌美元報1.125；英鎊報1.266。港匯又觸及7.85，最新處7.8407。在岸、離岸人民幣在6.90及6.92水平。金價一度升至1,327美元，最新報1,322美元；布油又失守61美元，最新報60.98美元，紐油報53.12美元。道指期貨反覆向上。



●港股受制兩萬七，恒生指數半日跌89點或0.33%，報26,804點，騰訊領跌，賭股續挫。https://bit.ly/2Ijlkwq

-大連港H股獲每股1.0127元提全購。

-中國金茂首5個月簽約銷售額逾544億元人民幣。



●【即市分析】

-港交所宜沽不宜買。https://bit.ly/2wAN2iV

-中國5G股能殺出血路嗎？https://bit.ly/2Wc9Ujb

-友邦保險別心急加注。https://bit.ly/2wCVH4k

-港股再醞釀利淡信號，短線策略係…https://bit.ly/2QGtbbs



●A股快報：滬深3大指數半日收跌0.49%至0.88%。https://bit.ly/2Wbq787



●亞洲股市：日股中段跌不足百點。https://bit.ly/2QGtbbs



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續跌至1.33厘；與樓按相關的1個月期企2厘水平，至2.03厘。



●人民幣中間價上調74點子，報6.8822，呈兩連升。



●人行進行600億元人民幣7天期逆回購操作，有1,500億元人民幣逆回購到期，淨回籠900億元人民幣。



●又話避險恩物？比特幣失守8千美元關。



●巴菲特午餐買家身份曝光！中國九十後逾3,500萬元投得。https://bit.ly/2QIjnO1



●青衣宏福花園海景戶賣1020萬元，料創夾屋新高。https://bit.ly/315AMF3



●南韓首季GDP終值按年升1.7%，低於預期。



●貿戰效應？日圓黃金齊創新高！專家料仲有得升...https://bit.ly/2EQG4uF



●傳英國拒絕美國禁用華為設備的要求。



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