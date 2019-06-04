【高盛推介】恒指創逾4個月低位　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：美股昨晚個別發展，道指微升4點，收報24,819點，但科技股跌幅明顯，美國監管機構計劃對多間科技公司進行反壟斷調查，谷歌、Facebook各跌超過6%及7%，納指亦跌超過2%。



恒指周二(4日)高開100點之後回落，並一度失守26,700點關，再創逾4個月新低；半日收跌89點或0.3%，報26,804點。



恒指自上周三起連跌4日，這4日都有資金流入恒指牛證，合共超過1.4億港元，而恒指牛證的需求分布很廣，由收回價26,000點以上的各個收回水平均見資金流入。恒指熊證方面，昨日亦見資金流入，有約9,900萬元流入。恒指認沽證在過去2個交易日都有資金流入，合共約1,800萬元。



投資者如計劃部署牛證，由於現時恒指牛證選擇較多，而近日需求分布很廣，投資者可因應自己可承受的風險程度選擇合適的產品。投資者可留意恒指牛(64113)及(64114)，都是相近收回價產品中槓桿最高。



恒指牛(64113)，收回價26,512點，行使價26,412點，換股比率10,000，槓桿比率92.3倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



恒指牛(64114)，收回價26,358點，行使價26,258點，換股比率10,000，槓桿比率63.7倍，相近收回價中槓桿最高遠牛。



相反，投資者如看淡恒指，可留意市場上最高槓桿的恒指熊(65454)，收回價27,189，距離恒指現貨有約400點差距，是合適市況的產品。



恒指熊(65454)，收回價27,189點，行使價27,289點，換股比率10,000，槓桿比率40.5倍，市場上最高槓桿的恒指熊證。



投資者如計劃部署認沽證，可留意輕微價外恒指沽(26564)，高槓桿的選擇則可留意恒指沽(26557)。



恒指沽(26564)，行使價26,078點，2019年08月29日到期，實際槓桿13.4倍，行使價26,000至27,000點間、2個月期以上的低街貨產品中槓桿最高。



恒指購(26557)，行使價24,968點，2019年07月30日到期，實際槓桿18.8倍，高槓桿、低街貨。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(64113)，收回價26,512點，行使價26,412點，槓桿比率92.3倍。



恒指牛(64114)，收回價26,358點，行使價26,258點，槓桿比率63.7倍。



恒指熊(65454)，收回價27,189點，行使價27,289點，槓桿比率40.5倍。



恒指沽(26564)，行使價26,078點，到期日2019年08月29日，實際槓桿13.4倍。



恒指沽(26557)，行使價24,968點，到期日2019年07月30日，實際槓桿18.8倍。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。

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