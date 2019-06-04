樓價UPDATES︰業主態度軟化　輕微減價求售

貿易戰威脅下，香港業主態度略為軟化，買家議價有效。當中西環泓都兩房戶減約4%易手，粉嶺帝庭軒亦錄兩房戶減價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●西環泓都2座中層D室，實用面積482方呎，為兩房兩廳間隔。原業主叫價1,080萬港元，及後減價42萬，以1,038萬元連租約沽出，實用呎價約21,535元。據悉，原業主持貨6年，單位升值約47%。



●筲箕灣形薈2座中層C室，實用面積565方呎，間隔屬兩房戶，望開揚山景，獲租客以2.55萬元租入，實用呎租45.1元。據了解，業主於2017年4月以1,205.4萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約2.5厘。



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九龍區

●長沙灣「四小龍」租務承接力不俗，當中碧海藍天6座高層E室，實用面積510方呎，屬兩房間隔，內籠實用，景觀開揚，據悉，單位原叫租約2.2萬元，經商議後以2.1萬元租出，實用呎租約41.2元。



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新界區

●粉嶺帝庭軒2座中層H室，實用面積419方呎，兩房間隔，開價約598萬元，議價後以576.8萬元獲承接，實用呎價13,766元。據了解，原業主於1999年以168萬元購入單位，持貨20年，是次沽出單位帳面獲利約408.8萬元離場。



●元朗世宙5座低層J室，實用面積425方呎，兩房設計，外望開揚景觀。以668萬元連租沽出，實用呎價15,718元。據悉，業主於2015年12月以約514.3萬元買入上述單位，持貨約4年賺價30%。



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