非洲之王賣得平有原因！　傳音手機研發佔比僅3.14%

市場估計會成為內地首批科創板股份的非洲手機王傳音控股，研究指其手機研發成本佔營收僅3.14%，比例跟小米集團(01810)相近，令其手機可以低價搶佔非洲市場。



內媒的統計數據顯示，2018年公司在非洲市場的佔有率為48.71%，去年營業收入221.72億元人民幣(下同)，當中智能手機及功能手機毛利率均在24%左右。



而其研發成本極低，該公司2016年至2018年的研發投入金額分別為3.85億元、5.98億元及7.12億元，研發投入在營收中分別僅佔3.31%、2.99%及3.14%。與同業相比，研發佔比低於蘋果公司該三年度的4.66%、5.05%及5.36%，以及三星電子的7.33%、7.01%及7.65%，但與小米集團相近，上述三年度的研發佔比為3.07%、2.75%及3.3%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/

