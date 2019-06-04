美麗華首5個月酒店入住率逾9成

美麗華酒店(00071)周二(4日)舉行股東大會，主席李家誠見傳媒時承認公司現金水平偏高，會積極物色可併購的物業，為股東帶來回報。



被問到美麗華商場旁邊香檳大廈的發展，李透露，該物業主要由恒基地產(00012)持有，美麗華只擁有其中一層。目前未有與恒地商討該大廈的發展，如有新的計劃，會向市場公布。



對於中美貿易戰升溫，他認為貿易戰較預料的時間長，心理上對樓市有短期影響，用家入市要「睇清楚先」，但認為長遠樓市沒有問題。



談及酒店業務，他指出，公司的酒店首5個月入住率9成以上，業務平穩。又指，旅客入境數字有上升，公司的客人除了來自內地以外，亦有來自其他國家，故受貿易戰和人民幣貶值的影響微。



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