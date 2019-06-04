新盤部署：元朗瑧頤料兩周內開售　主打一房戶

新盤市場再度醞釀開盤潮。新世界發展(00017)營業及市務總監黃浩賢表示，旗下元朗十八鄉路99號項目命名為瑧頤，料兩周內獲批預售樓花同意書，並隨即開售。



他指出，項目提供313伙，間隔開放式至三房，約46%為一房單位，最細開放式戶面積約230至239方呎，一房約290至325方呎，兩房約391至437方呎，而三房則約577方呎。預計關鍵日期為2021年3月31日。



他透露，集團今年至今已售約620伙，套現近65億港元。料至本月底，年內可售約千伙。而旗下大圍站項目分兩期發展，最快明年推出。



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