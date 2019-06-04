科技商機：Facebook高管奥索夫斯基將成IG第二把手

據外媒報導，Facebook旗下的Instagram終於尋找到第二把交椅，在FB工作了11年、FB前副總裁奥索夫斯基(Justin Osofsky)，將成為Instagram首席運營官。



奥索夫斯基擁有高學歷，他為哈佛大學的經濟系學士、工商管理碩士以及法律博士。在FB的11年間，他負責監督內容審查，以及領導併購團隊，以前還負責媒體合作關係事務。



FB與IG不時互換人手，去年IG前首席運營官Marne Levine轉入FB。IG首席執行官Adam Mosseri亦於FB工作過。



近年，IG應用率越來越高，全球用戶有超過10億人。有些估計指，隨著FB新用戶數量增長開始放緩，IG將很快為FB帶來大部分收入增長。一年前，Instagram的市值估計約為1,000億美元，約佔FB總市值的20%。



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