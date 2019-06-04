【大行報告】中金下調內地中小型銀行股目標價

中金公司發表報告，內地的中小型銀行短期內會加速去槓桿，料帶來負債增長乏力、甚至收縮的風險，下調中小銀行今明兩年利潤預測平均1%至2%，同時調低中信銀行(00998)、民生銀行(01988)、北京銀行(601169.SH)、南京銀行(601009.SH)及江蘇銀行(600919.SH)評級至「中性」。



報告指，中小銀行A股目標價下調幅度為9%，H股幅度為6%。



該行預期在資產質量、公司治理、負債結構上有問題的中小銀行，其負債的穩定性和成本在短期內會有較大波動；對中小銀行經營的主要影響將反映在同業負債、資產負債表增速下降甚至停滯、損益表減值計提增加及資本充足率衝擊淨資產等方面



上述波動性均會影響市場信心和投資情緒，短期內建議投資者減少涉足中小銀行，尤其是同業負債佔比較高及估值水平較高的中小銀行。



該行長期看好招商銀行(03968)、寧波銀行(002142.SZ)和平安銀行(000001.SZ)，但因波動性增加，且年初至今股價已有較大升幅，建議投資者考慮獲利套現。



另外，短期可投資於負債穩定、經營規模較大的國有大行，包括農業銀行(01288)及建設銀行(00939)。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm