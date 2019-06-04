樓價UPDATES︰嘉湖兩房租賃成交旺　本月暫錄6宗

買家轉租，刺激租賃市場，天水圍嘉湖山莊本月暫錄6宗同類成交，兩房戶月租10,000港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣形薈1B座高層D室，實用面積約494方呎，兩房間隔，以月租21,000元租出，實用呎租約42.5元。



●大潭紅山半島4期9座低層A室，實用面積約946方呎，套兩房連工作間及儲物室，望海景，日前獲租客以53,800元承租，實用呎租約57元。



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九龍區



●將軍澳維景灣畔2座高層F室，兩房間隔，獲同區客承接，成交價935萬元，實用面積504方呎，呎價約18,552元。



●將軍澳峻瀅II第1座中層G室，實用面積503方呎，屬兩房間隔，望山景，剛以735萬元成交，實用呎價14,612元，原業主持貨剛4年，帳面獲利152萬元，升值26%。



●旺角利奧坊‧曉岸5月錄8宗二手買賣，新近成交為1座高層J室，實用面積約248方呎，一房連開放式廚房設計，以618萬元放售約半年後，累減18萬元或約3%，以600萬元售出，實用呎價約24,194元。



●長沙灣昇悅居1座中層B室，兩房間隔，望園景，實用面積約517方呎，以約22,000元放租，外區家庭客議價後獲減1,500元，以20,500元承租，實用呎租約39.7元。



●長沙灣喜雅2座高層F室，實用面積622方呎，套三房間隔，望市景，獲買家以1,060萬元承接，實用呎價17,042元。



●長沙灣喜雅1座中層C室，兩房間隔，實用面積約456方呎，以約21,000元放租約1星期，減價1,500元，獲區內客以19,500元租入，實用呎租約42.8元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊6月錄得6宗租務成交，翠湖居3座低層E室，實用面積449方呎，兩房間隔，日前以10,000元租出，實用呎租約22.3元。



●粉嶺中心H座頂層單位，實用面積約366方呎，兩房間隔，望園景，日前獲外區租客以13,000元承租，實用呎租約36元。



●馬鞍山海栢花園2座高層F室，實用面積550方呎，三房間隔，議價後以945萬元售出，實用呎價17,182元。



●荃灣翠豐臺5座高層E室，套三房間隔，以1,018萬元成交，實用面積632方呎，呎價16,108元，買家為上車客，獲家人資助置業。



●青衣夾屋宏福花園2座中層A室，實用面積約712方呎，套三房間隔，外望海景，以1,020萬元易主，創屋苑做價新高，實用呎價約14,326元。

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