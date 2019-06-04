歐股續跌　Ubisoft挫逾7%

貿易戰及經濟放緩陰霾下，外圍市況未明，歐洲主要股市周二(4日)繼續下挫，英國富時100指數跌0.4%，報7,154點；德國DAX指數跌0.3%，報11,756點；法國CAC指數跌0.7%，報5,203點。



美國總統特朗普繼續在英國進行國事訪問。早前他在社交網站上發文暗示，如果英國能夠成功脫歐，將與其達成一項「大型貿易協議(big trade deal)」。



板塊方面，科技股普遍下跌，英國軟件開發公司Micro Focus股價跌2.6%，其同業Sage亦跌2.4%；歐洲跨國軟件企業SAP亦挫2.5%。



個股方面，法國遊戲公司Ubisoft股價挫逾7%，此前有外媒報道，該公司旗下遊戲《Rainbow Six Siege》將不會推出續集。



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