貿戰升級：燒到小米？美議員關注中國可穿戴設備安全風險

外電報道，美國共和黨參議員Bill Cassidy去信財政部長姆紐欽、商務部長羅斯和美國貿易代表萊蒂澤，指中國可能利用可穿戴設備收集美國用戶的個人數據，對消費者私隱和國家安全構成風險。



Cassidy在聲明指，中國智能手錶和其他設備可以儲存用戶健康、財務、位置等數據，美國人的私人數據放在中國公司手中並不安全，必須解決這個安全威脅。



他指，華為和小米(01810)為了將用戶數據變現，而薄利銷售設備，影響美國公司，建議特朗普政府與中國談判要包括保護美國人民的內容。



Cassidy表示，懷疑被外國政府控制的公司，在接觸美國消費者及其個人數據時，當局須要像對待華為在當地提供電訊基礎設施的問題上一樣謹慎考慮。



小米集團港股曾跌逾1%，報8.94港元。

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