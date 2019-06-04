貿戰升級：香港小心！「亞洲盛衰溫度計」響警號

隨着中美貿易戰升級，全球製造業十分大鑊！新加坡採購與物流管理學院(SIPMM)公布，受電子業拖累，該國5月製造業採購經理指數(PMI)跌至49.9，即跌穿了50的「盛衰分界線」，為近3年以來首次萎縮。



上次跌穿盛衰分界線是2016年8月，意味今次PMI轉衰是連續32個月擴張後首次。



由於新加坡是出口導向國家，整體出口額佔國內生產總值(GDP)一倍以上，主要出口對象為南韓、東協，以及中國等。其中，製造業貢獻經濟增長的比例高達1/5或20%，PMI表現足以預示該國經濟盛衰。



SIPMM指出，受製造業產品生產速度放緩影響，訂單已連續8個月萎縮，當中尤以電子業最弱，已連續7個月萎縮，並跌至49.4，拖累了整體PMI。



事實上，受電子製造業疲弱衝擊，新加坡早前公布的今年首季經濟增長僅按年增1.2%，為近十年最低。



往績顯示，不要輕看新加坡經濟指標響警，由於其外向型經濟的性質，令它較其他國家容易受外圍波動影響，故經濟及股市表現往往預示着整個亞洲區。過去兩次亞洲區陷入衰退，包括2001年科網爆破及2008年金融海嘯，新加坡是第一個或首批亞洲國家首先身陷險境。



資料顯示，2008年10月雷曼兄弟爆煲前，新加坡早在9月率先陷入衰退，之後馬來西亞、印度、泰國、菲律賓在隨後1至2季跟隨；而印尼及南韓則出現1個季度負增長而1個季度正增長的梅花間竹局面；中國經濟增長則顯著放緩。故此，新加坡經濟一向被視為「亞洲盛衰溫度計」。



另一個重要原因被外界視新加坡為「盛衰溫度計」是它公布的數據具可信性，令外界可透該國經濟來了解中國情況。

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