德銀旗下DWS︰中美料於G20僅「握手」不談判

德意志銀行旗下財富管理公司DWS亞太區投資主管Sean Taylor表示，中美貿易關係存不明朗因素，認為中美雙方將於今個月底的G20峰會上「握手」，但不會有任何談判，最快明年才達成協議。



他認為，中美貿易關係維持現況，股市亦會維持現狀，主要由於市場已消化八成至九成有關貿易戰的消息。若中美貿易戰進一步惡化，港股將下跌一成至一成五，認為現時投資應偏向保守，看好內需、教育等板塊。



該行對中國經濟增長持悲觀態度，預料今年中國GDP為6%。他表示，由於中國政府有許多財政政策保持經濟增長，包括貨幣政策，但人民幣貶值不利國民消費意欲及股市，故中國政府較傾向維持人民幣匯率穩定。不過，若中美雙方貿易關係進一步惡化，人民幣兌美元會跌穿七算，至7.2至7.4水平。



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