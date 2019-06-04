【市後重點睇】美匯失守97　離岸人民幣跌至6.93

美匯指數回順至96.995；圓匯報108.02；歐元兌美元報1.126；英鎊報1.266。港匯處7.839。在岸、離岸人民幣在6.90及6.93水平。金價重上1,327美元水平。布油最新企61.28美元，紐油報53.26美元。道指期貨升84點。



●市後關注點

-17:00 歐元區5月消費物價指數(CPI)初值；4月失業率

-17:30 澳洲央行行長洛威講話

-20:00 美國芝加哥聯儲銀行行長埃文斯接受訪問

-20:30 美國紐約聯儲銀行行長威廉姆斯在金融服務論壇致詞

-21:55 美國聯儲局主席鮑威爾在活動上致詞

-22:00 美國4月工廠訂單、耐用品訂單終值

-周三凌晨03:45 聯儲局理事布雷納德在活動上講話

-周三凌晨04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報



●恒生指數全日跌132點或0.49%，報26,761點。騰訊挫1.92%；5G概念股續炒，中國鐵塔飆3.83%。https://bit.ly/2Ijlkwq



●A股快報：市場氣氛淡靜，滬綜指瀉近1%。https://bit.ly/2Wbq787

-財政部抽查藥企會計信息，入榜公司股價偏軟。



●亞洲股市：日股5連跌，電訊股捱沽。https://bit.ly/2QGtbbs



●外圍市況未明，歐洲主要股市繼續下挫，英國富時100指數跌0.4%，德國DAX指數跌0.3%，法國CAC指數跌0.7%。



●【即市分析】

-維他奶股價見頂未？https://bit.ly/2QFJRjl

-港股幾時先識彈？地產股撈得未？https://bit.ly/2JX24rS



●【股匯攻略】指數再尋底，A股ETF不宜低買。https://bit.ly/2WfDtQO



●【大行報告】滙豐上調騰訊目標價。https://bit.ly/2HTHC95



●非洲之王賣得平有原因！傳音手機研發佔比僅3.14%。



●澳洲央行減息0.25厘，符預期，為該行2016年8月以來首次減息。



●傳騰訊領投英國初創企業TrueLayer新一輪融資。



●荷蘭合作銀行料聯儲局明年底前或減息5次。



●貿戰升級：香港小心！「亞洲盛衰溫度計」響警號。



●銀行搶存款，推港元定存優惠。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

https://hk.on.cc/fea/wealth/