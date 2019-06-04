貿戰升級：內地發布赴美旅遊安全提醒

內地傳媒報道，文化和旅遊部周二(6月4日)下午發布中國遊客赴美旅遊安全提醒。



當局指出，近期美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，提醒中國遊客要充分評估赴美旅遊風險，及時了解旅遊目的地治安、法律法規等信息，切實提高安全防範意識，確保平安。提醒有效期至2019年12月31日。



另外，中國外交部表示，近期美國執法機構多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美的中國公民。外交部和中國駐美國使領館提醒，赴美中國公民和在美國的中資機構提高安全意識，注意加強防範。如遇緊急情況，請及時與中國駐美國使領館聯繫尋求協助。提醒有效期至2019年12月31日。



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