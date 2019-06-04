5月樓宇買賣合約宗數逾萬宗　創6年半新高

近月本港整體物業交投轉趨活躍，自3月起成交量開始回升，直至5月份已連漲3個月，達到10,353宗的水平，創2012年11月後的6年半最多。



土地註冊處公布，上月份所有種類樓宇買賣合約較4月份的9,911宗，上升4.5%，與去年同期僅7,788宗比較，則上升32.9%。



至於5月份的樓宇買賣合約總值達903.16億元，比4月的868.91億元，多出3.9%，而按年則升42.3%。



該批樓宇買賣合約中，住宅物業佔8,208宗，按月多4.9%，按年則升48.6%。而涉及合約總值有784.47億元，分別按月及按年升11.9%與50.3%，

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