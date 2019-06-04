【fb直播】美國減息預期升溫　邊啲股份有運行？

美國息債下跌，市場憂慮經濟前景，港股周二(6月4日)先升後跌。騰訊(00700)受美國科網股大跌拖累，又傳公司擬放棄競購韓國遊戲開發商，股份領跌大市，拖低恒指近50點。



隔晚連儲局官員都打開口牌，話美國可能很快需要減息；今朝澳洲央行就率先減息！咁喺減息嘅預期下，邊個板塊邊啲股票最受惠？



5G股周二(6月4日)逆市做好，市場續憧憬工信部短期內發5G商用牌照，滙豐研究預料，中國5G發展會有更明顯發展，估計中國鐵塔(00788)於下半年迎來更多催化劑，刺激股價一度大升逾6%，不過收市縮一截，升幅僅3%，股份上升動力仲夠唔夠？



內地財政部計劃，於6至7月抽檢醫藥企業會計信息質量，石藥集團(01093)更是今日表現最差的藍籌，消息對藥股有幾大打擊？雖然板塊受貿易戰影響較少，但短期都要避一避？



小米(01810)回購都未能撐起股價，再創上市低，另外美團(03690)再次跌穿60蚊，這類同股不同權股份值唔值博反彈？



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