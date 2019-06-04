證監會尋求對諾奇前首席財務官作出取消資格令

香港證監會在原訟法庭展開法律程序，尋求法庭對福建諾奇股份有限公司前首席財務官、公司秘書兼執行董事歐陽浩然作出取消資格令。



證監會表示，行動源於對諾奇的一項調查，該公司於2014年1月在聯交所上市後不久，有一大部分由該公司從全球股份發售所得的款項淨額(約2.3652億元人民幣)被人分數次提走。有關款項是在未經諾奇董事會適當批准的情況下被提走的，而且並非用於任何真正的商業用途。



證監會指，儘管歐陽知悉有關上述提款的預警跡象，但他沒有履行作為諾奇首席財務官和其後作為諾奇執行董事的職責，原因是他沒有就該等提款的理據進行適當查詢、就該等提款向諾奇董事會發出提示並提供建議，以及確保諾奇在2013年的年報內所披露有關該公司全球股份發售所得款項用途的資料是準確的。



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