貿戰升級：連發赴美提醒有何用意？中方這樣回應...

內地傳媒報道，有記者在中國外交部每日例行新聞會中提問：「教育部、文旅部等連發赴美提醒，希望傳遞怎麼樣的信息？」



外交部回應指，美方到底做了甚麼事情？設置了哪些障礙？造成哪些影響？他們心裏應該是清楚的。



美國著名財經媒體彭博較早前報道，美國總統特朗普發動的貿易戰，已從科技進一步延伸到頂尖人才，美國已開始限制學生簽證！



報道指出，最近幾周有幾位中國研究生和學者發現，美國的學術和工作環境愈來愈不友善。



中國政府最新數據顯示，今年首3個月中國政府資助學生拒簽的比例增至13.5%，較去年同期3.2%大增。



有麻省理工學院中國博士生候選人透露，以前年度學生簽證續簽需要3個星期，現在拖延了幾個月。不但學生拒簽比例增加，研究人員也遭遣散，當中涉及「千人計劃」的參與者。

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