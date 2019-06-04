大摩奇準分析員：經濟很大鑊！聯儲減息也救不了

外國傳媒報道，近年測市奇準的摩根士丹利首席美股策略分析師Michael Wilson周一(6月3日)再次警告，反映貨運量的Cass Freight Index於4月按年跌3.2%，為不利經濟的明確警號，即使聯儲局減息也無法救市。



他指出，雖然過去1個月，已有許多數據指出企業盈利衰退及經濟放緩，但沒有一個指標像Cass Freight Index令人信服。



事實上，由專門分析運輸的Broughton Capital管理合夥人Donald Broughton撰寫的4月貨運指數報告中，描繪了慘淡的貨運前景。報告指出，美國經濟面臨重大及不斷下滑的風險，為2016年第3季以來最令人擔憂。他相信，未來幾周的數據更能看出，現在的經濟是「擴張暫停」抑或「緊縮開始」。



就此，Wilson強調，即使聯儲局減息也無法解決股市難題！值得留意的是，近期即使聯儲局官員「放鴿」，也刺激不到股市回升。



他說：「聯儲局明顯不能影響中美貿易談判，兩國對陣已打壓了市場，更不用說墨西哥最新帶來的不確定性...美國經濟可能較大多數人認為的還要弱！」



由於Wilson近年測市準繩，被媒體評為「最準確華爾街分析員」，故其言論值得參考。例如早在2018年3月警告，當年美股1月時已是最亢奮，預計此後將踏入「滾動型熊市」，即使之後有機會再創新高，但亢奮程度不會重返1月水平；同年10月26日警告，標指或逐步跌落2,450至2,500點水平，時間是未來4至8個星期，結果標指在12月26日低見2,346點。



除了去年，例如早於2017年4月預期，當年股市不會有「五窮六絕」、8月仍叫淡友「收聲」，預期標指全年目標2,700點，結果是極少數「估中」標指會於2017年底升上2,700點的華爾街分析員，到了2018年3月才轉軚睇淡！



到了今年，他在1月表示，股市會有反彈浪，2月開始呼籲小心，直至3月12及19日再度轉軚，相繼警告市場忽視了企業盈利不濟的因素，4月初再警告「滾動型熊市」恐持續數年。雖然美股標指在4月23日創新高，一度讓他懷疑研究觀點，但目前已證明看淡正確。

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