索羅斯前「軍師」：聯儲恐18個月內減息至「零」

外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)在接受訪問時表示，如果經濟疲弱，聯儲局將在未來18個月內減息至「零」。



目前聯邦基金利率處於2.25至2.5厘區間。



他表示，已大量買入美債，目的不是為賺錢，而是不想在這種充滿不確定的環境中投資。



他又稱，美國經濟未必一定衰退，但確實看到很多警號，擔心總統特朗普在競選連任時搞垮了一個脆弱的經濟，並認為特朗普不會在2020年贏得連任。

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