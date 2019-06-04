【北水追蹤】買鐵塔工行建行　沽中行

港股高開低走，恒生指數收報26,761點，全日跌132點。港股通全日成交額逾65億元，佔主板成交約8.4%，淨流入金額近9.7億元人民幣；亦是自上月10日以來，連續17個交易日錄得淨流入。



傳內地近日將發放5G商用牌照，北水亦看好相關概念股，中國鐵塔(00788)之港股通全日錄得1.57億元淨流入；中興通訊(00763)亦錄1,033萬元淨流入。



內銀股方面，資金繼續流入工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，其港股通分別錄得逾3.35億元及1.49億元淨流入，農業銀行(01288)亦獲北水淨買入3,211萬元；惟中國銀行(03988)則遭淨賣出2.11億元。



至於內險股方面，中國太平(00966)及中國太保(02601)之港股通，分別獲北水淨買入9,619萬元及5,889萬元；新華保險(01336)則被淨沽售1.18億元。



騰訊控股(00700)股價受壓，全日跌1.9%，其港股通則錄得612萬元淨流出。



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