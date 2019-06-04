科技巨頭遭血洗　呢班人身家縮水1300億...

FAANG等美國大型科技公司據報遭反壟斷調查，股價周一(6月3日)遭到血洗，市值大幅蒸發之餘，更連累一眾公司創辦人身家縮水166億美元(折合約1,294億港元)。



Google母公司Alphabet周一收市股價跌6.11%、Facebook挫7.51%、亞馬遜跌4.64%，而蘋果公司則跌逾1%。



根據福布斯實時億萬富豪榜，Google創辦人布林和佩奇的財富各縮水26億美元和27億美元，分別跌至456億美元及484億美元。



另外，Facebook股價在相關股份中跌幅最大，而創辦人兼首席執行官朱克伯格的財富縮水48億美元，現身家淨值為612億美元。



亞馬遜的貝索斯的損失最為慘重，身家淨值縮水了65億美元，但他仍擁資產淨值1,398億美元，依舊是全球首富。



將大型科技公司「拆骨」不再是空話，報道指Google和蘋果公司如受到調查，則由美國司法部負責。Facebook和亞馬遜如受到調查，則由聯邦貿易委員會負責。



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