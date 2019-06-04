股東股權變動一覽



聯交所股權變動資料顯示，長和(00001)於5月30日獲霍建寧合共增持5萬股，最新持股數目551萬股。



中國軟件國際(00354)於5月30日獲摩根大通增持1,012萬股，最新持股數目約1.28億股。



友邦保險(01299)於5月30日獲摩根大通增持185萬股，最新持股數目約8.46億股。



綠城服務(02869)於5月30日獲摩根大通增持308萬股，最新持股數目約1.39億股。



華泰證券(06886)於5月30日獲摩根大通增持2,286萬股，最新持股數目約1.12億股。



康哲藥業(00867)於6月4日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約11.01億股。



華夏動漫(01566)於5月29日獲Asia Link Capital Investment Holdings Ltd增持459萬股，最新持股數目5,016萬股。



遠大中國(02789)於6月3日獲Neo Pioneer Ltd增持81萬股，最新持股數目約7.99億股。



陽光房地產基金(00435)於6月3日獲Henderson Sunlight Asset Management Ltd增持40萬股，最新持股數目約1.37億股。



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正通汽車(01728)於5月29日被富達減持228萬股，最新持股數目約1.21億股。



復星醫藥(02196)於5月30日被貝萊德減持106萬股，最新持股數目2,665萬股。



中信証券(06030)於5月30日被貝萊德減持1,110萬股，最新持股數目約5.9億股。



中國人壽(02628)於5月30日被貝萊德減持1,187萬股，最新持股數目約1.8億股。



農業銀行(01288)於5月30日被貝萊德減持6,656萬股，最新持股數目約21.18億股。



中國通號(03969)於5月30日被貝萊德減持600萬股，最新持股數目約1.17億股。



中海石油化學(03983)於6月3日被澳洲聯邦銀行減持175萬股，最新持股數目約2.28億股。



兗州煤業(01171)於5月30日被貝萊德減持540萬股，最新持股數目9,717萬股。



重慶農村商業銀行(03618)於5月30日被貝萊德減持1,040萬股，最新持股數目約2.47億股。



海螺水泥(00914)於5月30日被貝萊德減持207萬股，最新持股數目約1.03億股。



華泰證券(06886)於5月30日被貝萊德減持273萬股，最新持股數目約1.01億股。



中國人壽(02628)於5月30日被摩根大通減持3,743萬股，最新持股數目約4.95億股。



中國石油化工(00386)於5月30日被摩根大通減持3,054萬股，最新持股數目15.24億股。



廣發証券(01776)於5月30日被摩根大通減持106萬股，最新持股數目8,454萬股。



藥明康德(02359)於5月30日被摩根大通減持169萬股，最新持股數目1,080萬股。



上海醫藥(02607)於5月30日被摩根士丹利減持16萬股，最新持股數目4,587萬股。



李寧(02331)於5月30日被摩根士丹利減持1,350萬股，最新持股數目約1.02億股。



虎都(02399)於5月28日被Asia United Fund減持797萬股，最新持股數目4,210萬股。



利時集團(00526)於5月28日被Asia United Fund減持7,085萬股，最新持股數目約3.53億股。



鼎豐集團(06878)於5月31日被Asia United Fund減持3,400萬股，最新持股數目約5.42億股。



DYNAM JAPAN(06889)於5月31日被Sato Yoji減持680萬股，最新持股數目約4.44億股。



信義光能(00968)於5月31日被李賢義減持2,165萬股，最新持股數目約26.05億股。

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