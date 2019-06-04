【地產專題】趁貿戰搵平樓！市區鐵路低水盤大檢閱

二手樓價指數再創新高，惟在中美貿易戰不斷升級，前景的不確定性增加下，嚇怕部分業主，市場近期不乏減價個案，對打算入市的置業人士無疑是喜訊。《東網》帶大家放眼市區鐵路沿線物業，發掘樓價較低水的鐵路盤，好讓買家做定功課，靜候入筍貨的良機。



●港島：太古城最平叫價八球

港島區新盤長期供應短缺，令區內二手樓備受追捧。尤其是鐵路沿線的藍籌屋苑，因規模大得如小社區，生活及交通配套齊全，即使樓齡較舊，仍不乏捧場客。



綜合地產代理數據，該批上世紀七十、八十年代落成的藍籌盤中，以知名度最高的鰂魚涌太古城入場價最親民。美聯吳肇基指出，目前最平放盤，位於距離購物商場及港鐵站最遠的第一期，單位實用面積482方呎，叫價800萬元，實用呎價1.7萬元有找。至於向來低水的柴灣杏花邨，利嘉閣黃銳平稱，最平放盤為實用面積471方呎的兩房單位，叫價830萬元。



相比之下，以往落後大市的鴨脷洲海怡半島，受惠南港島線通車，近年升幅可觀，中原盧鏡豪稱，目前放盤價最低消費920萬元。至於鰂魚涌康怡花園及西灣河鯉景灣入場叫價，分別為860萬元及950萬元。



若鍾情港鐵上蓋屋苑，首選港島線東段尾站柴灣站的新翠花園，宏利地產代理李小姐稱，該屋苑向來比其他東區鐵路盤落後，現時入場盤實用面積499方呎，叫價780萬元。同樣入場價還有筲箕灣站上蓋屋苑的峻峰花園，實用呎價17,143元。



上車盤方面，港島區內仍不乏「四字頭」放盤選擇，最親民首推坐落西灣河站旁的老牌屋苑太安樓，中原陳凱超指，目前最低叫價450萬元，實用呎價12,784元，平絕港島鐵路沿線，比不少新界樓還便宜。另離柴灣站不遠的金源洋樓，目前入場盤叫價430萬元，實用呎價17,917元。



放眼北角區，世紀21日昇黃文龍稱，鄰近炮台山站的嘉運大廈一個納米盤，實用面積153方呎，叫價390萬元，實用呎價25,490元，是目前區內唯一的四球內放盤選擇。



●九龍：美孚新邨頂層索650萬

九龍區的鐵路盤之中，想搵呎價較低水的放盤不妨考慮西九龍。當中藍籌屋苑首選荔枝角美孚新邨，享有雙鐵路優勢。中原馮建平指出，目前最平放盤為三期一個頂層戶，實用面積445方呎，叫價650萬元，實用呎價14,607元，比起毗鄰的長沙灣「四小龍」屋苑平一大截。



港置曾家輝表示，現時該新興社區最低水盤首推碧海藍天，為實用面積502方呎的低層兩房盤，叫價830萬元，實用呎價16,534元。相比之下，被視為傳統「四小龍」入場盤的宇晴軒外望工廈單位，現時每呎叫價亦逾1.8萬元。



買樓預算有限的話，西九龍不乏細價盤選擇，港置胡耀才稱，上車首選鄰近南昌站的單幢樓仁光大廈，實用面積223方呎，叫價328萬元，實用呎價14,709元，平絕西九龍，而合資格人士更可申請九成按揭保險，首期32.8萬元可上車。他續說，該盤以往偏離港鐵站，樓價落後大市，但隨着交通改善，屬上車客追落後之選。



另方面，受惠觀塘線延線通車帶動，紅磡區新進屋苑實用呎價動輒2萬元，反觀藍籌屋苑黃埔花園仍相對落後，迎富地產代理林穗華稱，目前該藍籌盤最平為二期頂層「縮則盤」，實用面積351方呎，叫價520萬元，實用呎價14,815元。



而東九龍地區大型上車屋苑，最平首選鄰近九龍灣站的得寶花園，港置譚征指，近期買賣氣氛觀望，部分業主擴議價空間，如實用面積254方呎的入門盤，一房間隔，原叫價480萬元，現有機會傾價至460萬元。



同樣是「上車樂園」的黃大仙，富誠地產潘祖兒稱，鄰近港鐵站最平首推單幢舊樓龍暉閣，入門盤原叫價410萬元，新近減至400萬元，重回九成按保門檻之內，實用呎價18,182元。



●新界：中小型住宅做價追貼九龍

隨着港鐵網絡不斷在新界區擴展，該區樓價不斷上升，尤其是新型住宅樓價更逐步追貼市區。



根據仲量聯行數據顯示，九龍區中小型住宅新盤的價格，與新界同類新盤的價格不斷收窄，於過去五年的差幅，由35%降至14%。至於港島區的中小型住宅新盤，於同期跟新界同類新盤的價格差距，亦收窄至79%。



事實上，自西鐵通車，新界西樓價一直追落後上升，其中坐落屯門站上蓋的新進屋苑瓏門，新近一個三房戶以破頂價1,200萬元售出，拍得住港島龍頭藍籌屋苑太古城同類做價。美聯梁浩文指，目前該屋苑入門盤為實用面積379方呎的一房戶，叫價700萬元，實用呎價18,470元。而兩房單位最低消費則要780萬元。



此外，坐落元朗站旁的YOHO MIDTOWN升勢同樣凌厲。去年7月9座一個高層兩房戶，實用面積538方呎，以939萬元成交，做價創屋苑同類新高。中原王勤學表示，目前最平放盤為一房單位，實用面積362方呎，叫價668萬元，實用呎價18,453元，至於兩房最平為實用面積443方呎的放盤，叫價780萬元。



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