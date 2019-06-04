華泰證券獲准發行GDR倫交所上市　擬籌至少39億元

華泰證券(06886)公布，已就發行全球存托憑證(GDR)並在倫敦證券交易所(倫交所)上市取得了中證監批准。



該公司宣布，意向發行不超過8,251.5萬份的GDR，其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次發行代表的基礎證券為不超過8.2515億股A股，不超過本次發行前公司普通股股本的10%。



本次發行的GDR預計將在英國金融市場行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，並於倫交所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。該公司也將向上海證券交易所，就A股基礎股票的上市提出申請，上市日期預計與GDR在倫交所的上市日期一致。



此外，本次發行的GDR擬募集資金總額預計不低於5億美元(約39億港元)，所得資金淨額擬用作支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外布局；持續投資並進一步增強公司現有的主營業務；補充公司的營運資金和其他一般企業用途。

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