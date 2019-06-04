貿戰升級：股市最少驚到6月中　因「節日魔咒」？

在美國總統特朗普大玩霸凌主義之下，全球股市踏入「六絕月」繼續冇運行！A股更面臨「節日魔咒」，時間就在周五(6月7日)的端午節後，相信一衣帶水的港股也難以幸免跟跌！



講起端午節，眾知周知是紀念屈原，同時亦令股民想起「跳水」，對股市而言不吉利，吃糉就更應景了！須知道糉與「大閘蟹」也是紥起來，兼且A股跌市是用綠色顯示；升市是紅色。糉也會用豆沙做饀、配合竹葉，即寓意「外綠內紅」，切實道出股民內心想「紅色」(升市)，無奈外面是「綠色」(跌市)，而且更被綁到實一實。



驚奇的是，翻查紀錄，歷年端午節後A股表現大部分都是「跌市」。從本文附上的圖可以見到，不論是復市後的首日或首5個交易日都是跌市居多，當中只有2009年是例外。換句話說，今年股市由6月10日(周一)至6月14日(周五)都難有起色，今次伴隨着特朗普或發動貿易戰，A股或許繼續積弱。

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