嘉匯連錄3宗特色戶成交　共套現逾2.13億

新盤特色戶受追捧。嘉華國際(00173)旗下啟德嘉匯，兩天內連續錄得3宗特色戶成交，合共套現逾2.13億元。其中剛售出的第1座37及38樓B室頂層複式單位，連1個車位以7,675.5萬元售出，呎價3.5萬元。該單位實用面積2,193方呎，平台面積632方呎。



而第6座6樓A室頂層連天台戶，連1個車位以7,213.5萬沽，單位實用面積2,061方呎，平台1,652方呎，天台1,960方呎，呎價3.5萬元。至於第7座6樓A室頂層連天台戶，則以6,419.2萬元連1個車位成交，呎價3.4萬元。

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