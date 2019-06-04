交投轉淡！九龍灣二手樓6月至今僅錄2買賣

二手交投淡靜，香港置業譚征表示，買賣雙方持續拉鋸，牛頭角及九龍灣一帶二手私樓，六月只錄2宗買賣，包括牛頭角淘大花園P座高層3室，實用面積322方呎，連租約售610萬元，呎價約18,944元。



據了解，同座同面積單位，上月售678萬元破頂，是次成交低約10%，但由於景觀有明顯差別，加上連租約出售，故不能直接比較。



另一宗為九龍灣德福花園C座最低層單位，實用面積539方呎，開價690萬元放盤，剛以670萬元售出，呎價亦僅約12,430元。由於同座交投向來少有，加上層數影響，故成交價亦較一般單位略低。

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