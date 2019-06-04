理財Campus：90後放眼內地　兩年揸3物業

本地樓價瘋狂上升，年輕人與其嘆上車難，甚或怨天尤人，倒不如花時間為自己的資產增值。90後譚翹暉(Kevin)洞悉先機，早於2017年投資內地樓市，至今手上持有3個物業，並全數錄得升值，未來更計劃把賺得的利潤用來買香港樓，成為香港的有樓一族。



Kevin大學時期修讀市場推廣學系，畢業後，隨即加入獵頭公司工作。他憶述，讀書時期一位同學的母親是資深國內物業投資者，在耳濡目染下對國內投資漸生興趣。因此踏入社會後，他每逢假期便會跟隨同學母親上內地睇樓，及後更瘋狂到星期五下班就立即趕上大灣區，到不同城市考察。



雖然他頻頻睇樓，但由於「銀彈」不足，所以一直只有心動而未有行動。他更笑指從事獵頭顧問賺的是辛苦錢，幾乎每天都要打電話問人要不要轉工，普遍新年前後較少人跳槽。而在4至6月就會有大量畢業生找工作，有時候更要在晚上10時回覆招聘者，可說是24小時的艱辛工作。



他坦言：「有時候北上睇樓，一有空餘時間就會回覆招聘者，都咪話唔辛苦。」雖然工時較長，卻有意義，可以幫人找到更高薪、更理想的工作，同時個人收入亦可觀。



工作約兩年後，他終於有足夠資金上車，第一個買入的物業是位於江門的一個約900方呎單位，當時買入價連同雜費僅約為60萬元(人民幣‧下同)，首期為18萬元。現時該單位已升值至79.2萬元，即短短兩年物業已升值逾30%。他之所以選擇江門，是經過考察後發現該區入住率高，留意到窗戶都掛滿衣服。



同時他又發現只需要5分鐘車程，已可到達附近的大型購物中心，來往中山亦僅45分鐘車程。就買家市場、住屋需求等作研究後，選擇了配套成熟的民生區單位，附近買家多為用家，他現時雖已收樓但未有將單位出租。



大約一年以後，他又再買入佛山一個接近880方呎的樓花單位，樓價為80萬元，首期為24.1萬元，現時已升值至98.4萬元。同年再買入距離廣州南站只有45分鐘的肇慶單位，現時升值為一成半。他的所有單位都不考慮出租，原因是租金回報低。



「現在買入的都是清水房，用十萬、八萬裝修，但租金收入可能只有每月2,000元，實在不划算。」加上中港兩地人在裝修方面口味不同，因此Kevin打算中線持有物業，或等5、6年後才考慮沽售。



現時他3個單位每月利息連同供款，約為8,000港元，未來或會在內地多買一間物業作投資，長遠目標是於香港置業。只用兩年時間就儲得18萬元的首期，他解釋是因為平日小花費、不愛旅遊，亦間中投資股票才可儲到錢。



無可否認，不少人對投資內地樓市存有戒心，Kevin則認為在政府政策下，很多基建會落實動工、交通會更便利，推動城市發展並帶來投資機會。在判斷物業是否值得買入時，他會上網翻查城市綜合數據，如該區的人均收入和附近的發展配套等。



他亦主張親身睇樓，原因不外乎市場上太多虛假資訊。他指出：「有些經紀可能是由外省來工作不足一個月，簡單記下物業資料就賣盤，仔細問清楚根本唔識答問題。」另外，他最愛與當地的士司機傾偈，因為年紀較大的更熟悉城市發展，見證不同地段的樓價升勢。



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●港人「隔山買牛」4大貼士



香港人在內地買樓難免會有所顧慮，因此譚翹暉有以下幾項心得分享：

1)揀信譽良好發展商

內地經常有爛尾樓出現，他建議除了選擇信譽良好的發展商，亦要實地考察了解，如留意是否有工人、水泥車進出地盤。另外，如在施工的地盤，牆身的灰泥應該呈現深黑色，觸感濕潤，如石灰已經乾透就要留意。



2)租金保證未必方便

通常一些較好的地段出租率會較高，相反如果發展商主動提供保證租約條款，很大機會只可以返租兩至三個月，及後就要自己尋找新租客。



3) 物業基建眼見為實

通常中介會介紹物業附近有何基建，如鐵路、大橋，但在內地即使項目已簽署政府文件，亦都可以有改動或取消，故親眼看到動工才可作準。



4)繳首期前了解細節

一些中介為做生意，會在不了解物業的情況下，慫恿客人先繳首期，但因未必每個項目都可貸款，買家或要全資買樓。按揭息率方面，現時人民銀行規定，借貸五年以上的金融機構人民幣貸款基准利率為4.9厘。

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