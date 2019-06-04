【頂級分析】美債息又「倒掛」　為何今次衰退恐真的會來？

外國傳媒報道，美國3個月期國債孳息率相對10年期早於今年3月出現「倒掛」，當時惹起市場激辯是否衰退信號，結果不足一周「倒掛」消失，美股更在4月23日創下新高。目前「倒掛」再現，自然令部分投資者輕視，但若細心地看，今次不同了，若持續至6月下旬，將是過去50年以來，「從未出錯」的經濟衰退信號！



說及債息「倒掛」預示經濟衰退，很多人都認為應正視2年期相對10年期，而不是3個月期相對10年期(本文下有註解)！由於現時前者仍未出現「倒掛」，故不用杞人憂天。



不過，今次3個月期相對10年期債息「倒掛」已持續兩周之久(由5月23日開始)，與今年3月時僅數天完全不同，而且息差已擴至近0.3厘，創2007年以來最闊，意味就算要「倒掛」消失，也需要一段時間，極大機會超過1個月。



就此，華爾街大行之一的摩根士丹利指出，根據過去50年數據，一旦上述「倒掛」持續1個月，過去7次的經驗是100%預示經濟必衰！換言之，只要6月23日前仍是「倒掛」，全球經濟幾可肯定100%攬炒。



大摩指出，或許仍然會有人蔑視「今次不同」，該行嘗試以股市表現來增強說服力。



摩根士丹利資產管理首席投資官Lisa Shalett說：「與今年3月不同，我們現在看到金融市場長期逆轉的可能性很高，氣氛變得愈來愈謹慎，尤其是股市面對疲弱的經濟數據時，會繼續下跌，就算反彈也是短暫的，走勢與之前股市強勢時截然不同。因此，我們看到市場的反應與債息倒掛脗合。」



除了股市大方向，另外有4個信號：



●細價股表現依然落後大市，它們較2018年9月創新高時的高位仍低15%。一般來說，若股市強勢，細價股表現一定較藍籌股佳。



●在智能科技普及下，半導體股是非常重要的周期股，目前表現弱勢。



●今輪牛市一直是「領軍者」的科技股已讓位予公用股，後者是眾所周知的防守類別。



●除了美國，南韓股市一向是全球前瞻指標，因該國主要靠出口，尤其是中國，目前股市弱勢反映中國經濟也弱。



因此，Shalett稱，全部指標都是向淡，只是目前投資者仍自滿而已，未相信5月跌市是開端，依然憧憬聯儲局會擔當「救世主」角色。





【何謂美國債息「倒掛」？】

不清楚何謂債息「倒掛」而不理解上述內容？不要緊，以下是詳盡解釋：



要明白「倒掛」，先要理解甚麼是美國國債孳息率(簡稱「債息」)。一般來說，美國國債分為多個年期，市場較關注的是2年、5年、10年、30年。這相等於美國政府向市場借錢，由於一開始有固定的票面價及息率，故相關債券在市場上作二手買賣時，為了維持開首的回報率，當債價升，就反映債息跌；反之亦然。因此，債價與債息呈現相反走勢。



其中，市場視10年期債息為整體利率去向的最重要指標，這有兩大重要性：一是作為美國借貸利率的基準，影響範圍包括企業發債、物業按揭，以至學生貸款等；二是美國10年期國債被定義為無風險資產，為投資回報的重要參考指標。因此，債息上升意味着融資成本上揚，亦預示市場估計聯儲局加息步伐提速，繼而打擊整體投資意欲；反之亦然。



【何謂債息曲線？】

粗略明白何謂債息後，若將任何兩個時期的債息對照比較，就會出現「債息曲線」。例如目前市場較關注的3個月期相對10年期、2年期相對10年期等。



【何謂「倒掛」？】

一般來說，若銀行將錢借出去，時間愈短的貸款，即時鎖定資金的時間愈短，利率會較時間愈長的貸款為低。同樣道理，債券年期愈短，利率較年期愈長的也會較低。



換句話說，若以3個月期相對10年期的債息曲線為例，3個月期息率一般較10年期為低。一旦掉轉，即3個月期債息高於10年期，就是所謂的「倒掛」，亦是經濟衰退的凶兆。



「倒掛」現象意味投資者認為美國利率將見頂，並預期美國經濟轉差，將迫使美國聯儲局的貨幣政策，由全面緊縮的加息周期，轉變為減息周期，所以長期利率就會低於短期利率。



由於往績顯示，上述年期的債息曲線一旦出現「倒掛」，經濟往往會在未來1至2年內衰退，而且準確度高，例如1997年金融風暴、2000年科網泡沫、2008年金融海嘯等，故市場對「倒掛」再度出現十分關注。



值得留意的是，不一定要等到債息「倒掛」才預示股市陷入熊市。自1970年中期開始，金融市場一共經歷過11次熊市，當中只有5次有債息「倒掛」，而在這11個熊市開始首日，平均息差仍為0.72厘，意味目前股市的熊市也可能已開始了。

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