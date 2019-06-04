股價又破底！小米連續兩日回購　涉資近2億

小米集團(01810)周二(6月4日)股價繼續跌，低見8.91港元，再創上市後新低。公司最新宣布，已在公開市場回購1,110萬股B類股份，每股介乎8.96至9.02元，涉資約9,999.75萬元。



連同周一(6月3日)回購1,102.94萬股B類股份，平均價約9.0492元，涉及資金約9,991萬元，兩日合共斥近2億元回購股份。



董事會認為，於現況下進行股份回購，可展示對自身業務展望及前景充滿信心，且最終會為公司帶來裨益及為股東創造價值。公司現有財務資源足以支持股份回購，同時維持穩健的財務狀況。



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