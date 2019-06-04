新股專輯︰日式放題餐廳大喜屋申主板上市

再在本地餐飲公司擬上市。經營多家日式放題餐廳的大喜屋集團，向聯交所提交主板上市申請，獨家保薦人為同人融資。



初步招股文件顯示，大喜屋集團在港經營12間日式放題料理餐廳及1間自選菜餚餐廳，旗下品牌包括「大喜屋」、「極尚大瀛喜」、「大滿喜」、「吉壽日本料理」及「岩鹽」等。文件引述市場研究機構灼識諮詢，按2018年收入計該公司為日式放題料理餐廳龍頭，市佔率達37.1%。



於今年三月底止2019財政年度，大喜屋收入錄8.39億元，按年增長17.64%。期內溢利按年大幅增加1.47倍至9,220.8萬元。值得留意，其年度純利率達11%，較2018財年的5.2%翻倍，亦較大部分在港上市餐飲股為高。不過，2019財年旗下餐廳平均每位顧客消費額則按年跌2.6%至239.8元。



預期集資所得將用於在港開設5間餐廳、建立新中央廚房及冷藏設施，以及翻新現有分店等。



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