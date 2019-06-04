貿戰升級：中國及墨西哥態度軟化了？道期大升

外國傳媒報道，中國商務部表示，中美雙方在經貿領域的分歧和摩擦，最終需要通過對話和磋商來解決，但需要建立在相互尊重、平等互利的基礎上。



上述言論被華爾街解讀為「中方立場軟化」。



另邊廂，墨西哥總統奧夫拉多爾(Andres Manuel Lopez Obrador)最新表示，將和美國在6月10日前達成協議。他形容周三(6月5日)的會議非常重要，感到樂觀，和美國的談判進展良好。



無論如何，美國道指期貨目前升勢擴至166點；俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報26,755點，略低於周二(4日)現貨收市26,761點。

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